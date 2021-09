Red Bull Cliff Diving World Series: campeões nem a 'brincar' facilitaram

Depois de terem carimbado os títulos na ronda anterior, disputada também em Itália - Puglia -, Rhiannan Iffland e Gary Hunt mostraram este fim de semana, agora em Polignano a Mare, que nem a feijões facilitam e, na derradeira etapa da época do Red Bull Cliff Diving World Series confirmaram a sua superioridade e levaram a melhor, uma vez mais, sobre toda a concorrência.





A primeira, que tem sido a dominadora quase em absoluto do campeonato, triunfou com um total de 383.2 pontos, à frente da canadiana Molly Carlson (354.95) e da australiana - e sua compatriota - Xantheia Pennisi (333). Já Hunt acabou com 466.3 pontos nesta última ronda, à frente de Constantin Popovici (435.9) e Alessandro De Rose (435.65)Campeão pelo nono ano consecutivo, Gary Hunt assumiu que 2021 foi tudo menos fácil. "Esta foi uma época difícil, porque estivemos muito tempo parados. Procurei corrigir os meus pontos fracos, sobretudo a entrada na água e estou satisfeito com o resultado". Já Iffland, que conseguiu o seu quinto ceptro, não escondeu "o enorme orgulho por mais uma vitória", afirmando-se "determinada em continuar a expandir os limites do desporto".1º Gary Hunt - FRA - 800 pontos2º Constantin Popovici - ROU - 640 pts3º Catalin Preda (W) - ROU - 550 pts4º Alessandro De Rose - ITA - 444 pts5º Michal Navratil - CZE - 280 pts6º David Colturi - USA - 280 pts7º Carlos Gimeno (W) - ESP - 271 pts8º Aidan Heslop - GBR - 264 pts9º Nikita Fedotov - RUS - 230 pts10º Andy Jones - USA - 206 pts1º Rhiannan Iffland - AUS - 800 pontos2º Jessica Macaulay - CAN - 580 pts3º Molly Carlson (W) - CAN - 560 pts4º Xantheia Pennisi (W) - AUS - 402 pts5º Yana Nestsiarava - BLR - 380 pts6º Eleanor Smart - EUA - 352 pts7º Maria Paula Quintero - COL - 281 pts8º Iris Schmidbauer - GER - 190 pts9º Adriana Jimenez - MEX - 189 pts10º Meili Carpenter - EUA - 163 pts