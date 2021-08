Red Bull Cliff Diving World Series: triunfo histórico para Rhiannan Iffland no regresso

A velha ponte de Mostar, na Bósnia e Herzegovina, é considerada um dos locais mais icónicos para quem gosta de desafiar os limites com saltos para a água a partir de uma altura de 27 metros. Foi nesta 'Meca' da modalidade que a australiana Rhiannan Iffland e o gaulês Gary Hunt voltaram a mostrar quem dita a lei em mais uma etapa do Red Bull Cliff Diving World Series.



Depois de uma passagem pela Noruega que serviu de aquecimento para o regresso à competição do Red Bull Cliff Diving World Series, a etapa de Mostar voltou a mostrar no último fim-de-semana (27 e 28 de agosto) todas as emoções de um dos desportos mais técnicos e exigentes da atualidade. As condições climatéricas desafiantes, com alguns momentos de chuva intensa e vento, exigiram toda a concentração dos atletas e organização – um desafio que foi superado com sucesso.





Em termos desportivos, o grande destaque da jornada foi sem dúvida para a prestação da Campeã do circuito – Rhiannan Iffland – que conquistou em Mostar a sua décima vitória consecutiva na competição. "Dez vitórias seguidas é qualquer coisa, estou verdadeiramente emocionada. Penso que já estou habituada à pressão e por isso só posso dizer que quero conquistar mais e mais vitórias", afirmou a australiana após subir ao lugar mais alto do pódio. Nos masculinos, a grande figura da etapa foi o gaulês Gary Hunt (deixou esta época de representar a Grã Bretanha para vestir as cores francesas) – que conseguiu em grande estilo o regresso ao pódio com uma atuação de ouro. Um momento de algum simbolismo, já que Hunt comemorou em Mostar a sua 40ª vitória no Red Bull Cliff Diving World Series, o que se traduz numa prestação inigualável. "Este foi um momento especial, porque ouvi no pódio pela primeira vez o hino do meu novo país – a França. Fez-me pensar em todas as experiências vividas ao longo dos últimos anos e naquilo que alcancei com estas 40 vitórias", declarou Hunt salpicado de champagne.A competição viaja dentro de duas semanas para a Irlanda, onde os atletas vão certamente enfrentar a dureza do Atlântico em Downpatrick Head. Entretanto o campeonato foi atualizado, com a entrada de uma nova etapa italiana e a saída de Azerbaijão do calendário.Toda a ação na Bósnia e Herzegovina pode ser revista na Red Bull TV, em https://www.redbull.com/int-en/live/red-bull-cliff-diving-2021-bosnia-and-herzegovina.12 junho | São Rafael, FRANÇA14 agosto | Oslo, NORUEGA28 agosto | Mostar, BÓSNIA E HERZEGOVINA12 setembro | Downpatrick Head, IRLANDA22 setembro | Puglia, ITÁLIA26 setembro | Polignano a Mare, ITÁLIA#MASCULINOS_ APÓS 3 ETAPAS1º Gary Hunt - FRA - 360 pontos2º Catalin Preda (W) - ROU - 310 pts3º Constantin Popovici - ROU - 290 pts4º Alessandro De Rose - ITA - 184 pts5º Andy Jones - USA - 138 pts6º Nikita Fedotov - RUS - 130 pts7º Carlos Gimeno (W) - ESP - 122 pts8º Oleksiy Prygorov (W) - UKR - 115 pts9º David Colturi - USA - 112 pts10º Michal Navratil - CZE - 79 pts#FEMININOS_ APÓS 3 ETAPAS1º Rhiannan Iffland - AUS - 400 pts2º Jessica Macaulay - CAN - 260 pts3º Molly Carlson (W) - CAN - 236 pts4º Eleanor Smart - USA - 168 pts5º Adriana Jimenez - MEX - 160 pts5º Yana Nestsiarava - BLR - 160 pts7º Xantheia Pennisi (W) - AUS - 142 pts8º Maria Paula Quintero - COL - 139 pts9º Iris Schmidbauer - GER - 101 pts10º Anna Bader (W) - GER - 62 pts