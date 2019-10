Red Bull Dance Your Style: Vítor Fontes caiu aos pés do campeão

A Holanda venceu este fim de semana em Paris a primeira edição do Red Bull Dance Your Style, com o Bboy Shinshan a levar a melhor sobre toda a concorrência num mega evento que reuniu na Grande Halle de la Villette bailarinos de todo o Mundo, num espectáculo que foi desde o hip-hop ao house, passando pelo locking e popping.Representante de Portugal, o veterano Vítor Fontes acabou por ficar pelo caminho numa primeira fase de triagem, ao cair precisamente aos pés do holandês Shinshan, que eventualmente se sagraria campeão nesta primeira edição.Ainda assim, o balanço do bailarino português foi positivo, especialmente pela nova realidade que viveu. "Esta foi uma experiência verdadeiramente única, com cinco dias de muita dança, partilha e diversão. Fiquei sensibilizado pelo apoio vindo de Portugal. Tem outro valor ser reconhecido pela nossa comunidade", declarou o bailarino português, que na sua atuação combinou hip-hop, house e contemporâneo.A final mundial do Red Bull Dance Your Style pode ser revista no site oficial da prova