Red Bull Dance Your Style: Vítor Fontes defende cores portuguesas em Paris

É já este fim de semana que decorre a grande final mundial da primeira edição do Red Bull Dance Your Style, um torneio de street dance que reunirá em Paris os 37 melhores especialistas do Mundo nesta vertente no qual Portugal se fará representar por Vítor Fontes, o vencedor da etapa nacional. Ao todo estarão presentes os 29 campeões nacionais dos países que receberam rondas de qualificação, isto para lá de oito 'wildcards' que foram convidados pela organização graças ao seu carisma, talento e capacidade de improvisação.





Campeão nacional, Vítor Fontes é bailarino profissional desde 1998 e apresentará em Paris um reportório no qual combinará três dos estilos que melhor domina: Hip Hop, House e Contemporâneo.O palco desta decisão será o Grande Halle de la Villette, em Paris, que a partir das 20h30 receberá uma final que promete emoções fortes (tudo para seguir a par e passo no site oficial da competição ).