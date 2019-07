Red Bull Dance Your Style: Vítor Fontes representa Portugal na final mundial

O aveirense Vitor Fontes será o representante português na final mundial do Red Bull Dance Your Style, a realizar em outubro, em Paris, depois de no último sábado ter levado a melhor na primeira edição da final nacional deste peculiar torneio promovido pela conceituada marca de bebidas energéticas.





Com o MXM Art Center como pano de fundo, Vitor Fontes, que representou o Hip Hop/House/Contemporâneo, acabou por levar a melhor perante os outros 15 concorrentes, batendo numa renhida final Sílvio Ferreira, que estava nesta prova a representar o estilo Popping.A final mundial, lembre-se, decorre a 12 de outubro na Grande Halle de la Villette, em Paris.