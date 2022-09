Red Bull FrancaMente já conhece apurados para a segunda ronda de qualificação

Motivando a participação de rappers de todo o país, a edição deste ano do Red Bull FrancaMente tem já os primeiros apurados. Ao todo são 30 os selecionados que avançam para as qualificações, assim como 2 wildcards que passarão diretamente para a Final Nacional. Será já num registo presencial que vai decorrer a disputa da próxima fase, primeiro no Plano B (Porto) e depois no Tokyo Bar (Lisboa). Os bilhetes para a Final Nacional, no Capitólio, em Lisboa, já estão disponíveis.Mais de uma centena de participantes de todo o país aceitaram o desafio de subir a um palco virtual e demonstrar as suas capacidades de improviso, seguindo as palavras aleatórias geradas por uma app. Com base na criatividade, ritmo, flow, improviso e valor poético de cada um, foi encontrado o Top 30 da edição deste ano do Red Bull FrancaMente.Agora é altura de passar do online para o presencial, tendo como meta encontrar os 14 melhores MCs em competição. Assim, o Porto recebe a primeira ronda de qualificação, dia 10 de setembro, no Plano B. Esta sessão terá como Host o MC NTS, contando com o ritmo do DJ Spot. A avaliação dos concorrentes fica nas mãos de Ace (Mind da Gap), Deau e Muleca. A segunda ronda de qualificação realiza-se em Lisboa, a 17 de setembro, no Tokyo Bar e terá como host o MC NTS, música nos comandos de DJ Maskarilha e a avaliação fica a cargo dos MCs Muleca, Perigo Público e Regula. O público tem entrada livre nos dois espaços, estando o acesso condicionado à capacidade das salas (as portas abrem às 22h).No ano passado, o Red Bull FrancaMente teve a sua estreia em Lisboa - cidade que volta a receber a Final Nacional no próximo dia 15 de outubro. Desta vez a escolha recaiu no emblemático Capitólio. Sam The Kid mantém-se no papel de anfitrião, deixando para o DJ Kronic a condução da batida. Já a avaliação das batalhas será entregue a Eva Rap Diva, Perigo Público, Mundo Segundo, Gson (Wet Bed Gang) e Regula. Os bilhetes já se encontram disponíveis nos locais habituais.Do Capitólio sairá o sucessor de MC Break0ut, o vencedor da edição de 2021. O prémio é uma viagem à Cidade do México e um lugar na primeira fila da Final Mundial do Red Bull Batalla - a competição que inspirou o Red Bull FrancaMente, com 15 edições à volta do mundo.Qualificação através da app: até 28 de agostoQUALIFICAÇÃO PORTO: 10 de setembro . 22H . PLANO BHost NTS | DJ Spot | Júri Deau, Ace (Mind da Gap) e MulecaQUALIFICAÇÃO LISBOA: 17 de setembro . 22H . TOKYO BARHost NTS | DJ Maskarilha | Júri Muleca, Regula e Perigo Público15 de outubro . CAPITÓLIOHost Sam the Kid | DJ Kronic | Júri Eva Rap Diva, Regula, Mundo Segundo, Gson (Wet Bed Gang) e Perigo Público