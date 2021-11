Red Bull FrancaMente: MC Break0ut conquista título nacional

A vitalidade do rap de improviso português foi no último fim-de-semana posta à prova durante a final nacional do Red Bull FrancaMente, que reuniu uma seleção de 16 talentos na arena da Voz do Operário, em Lisboa. Após sucessivas batalhas, o título de campeão foi entregue por Sam The Kid ao MC Break0ut.





"Estou certo que este título vai abrir novas portas para a minha carreira". É esta a convicção de MC Break0ut depois da vitória na primeira edição portuguesa do Red Bull FrancaMente. A final nacional reuniu este fim-de-semana (31 de outubro) os 16 melhores talentos apurados à escala do país no espaço emblemático da Voz do Operário, situado no bairro da Graça, em Lisboa.A competição desenvolveu-se num sistema de sucessivas batalhas, começando nos oitavos de final e terminando numa grande final, que colocou frente a frente MC Break0ut (Margem Sul) e Iseejohny (Ovar). No confronto pelo título, o mote para o improviso começou com uma caixa repleta de objetos, seguindo-se mais dois rounds com rimas de tema livre. A intensidade e qualidade dos dois protagonistas da noite resultou num empate técnico, obrigado à realização de mais uma réplica. No fim, foi Sam The Kid - o anfitrião deste Red Bull FrancaMente - a declarar a vitória de Break0ut. Seguiu-se um momento único onde todos os participantes tomaram o palco de assalto para rimarem em conjunto um hino de celebração.A decisão do título foi entregue a um júri oficial composto por 9 Miller, Eva Rap Diva e Mundo Segundo, nomes bem conhecidos do rap de improviso. O vencedor viaja em dezembro até ao Chile, como convidado de honra da Final Internacional do Red Bull Batalla 2021 - a competição que inspirou o Red Bull FrancaMente, que conta já com 15 edições à volta do mundo.O conceito agora introduzido em Portugal começou por vingar com sucessivas edições em língua espanhola do Red Bull Batalla, que alcançaram um sucesso massivo à escala global. Já na primeira metade deste ano, conquistou os fãs brasileiros, culminando com uma final muito disputada, em julho passado. Agora foi a vez de Portugal dar continuidade a esta competição internacional em língua portuguesa.Toda a ação desta final nacional pode agora ser revista em youtube.com/RedBullFrancamente