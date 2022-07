Red Bull FrancaMente regressa em busca de novos talentos do rap

Depois do sucesso do ano passado, está de volta o Red Bull FrancaMente. A fase de seleção inicial já arrancou e decorre (através da app 'Red Bull FrancaMente') até 28 de agosto. O objetivo é encontrar os novos talentos do rap nacional, que depois de várias etapas de qualificação procurarão chegar ao título nacional e suceder ao MC Break0ut, o vencedor de 2021.





Para participar, os rappers devem submeter um vídeo de até 60 segundos em que demonstrem as suas capacidades de improviso, usando como tema as palavras aleatórias geradas pela app. Com base na criatividade, ritmo e flow, improviso e valor poético de cada participação, 32 rappers serão selecionados pelo júri para passar à fase seguinte. O Porto recebe a primeira ronda de qualificação a 10 de setembro no Plano B, enquanto Lisboa encerra esta fase no dia 17 do mesmo mês no Tokyo Bar. Daqui vão sair os 16 finalistas que vão lutar pela vitória na Final Nacional, agendada para o dia 15 de outubro, no Capitólio, em Lisboa.A competição está aberta a qualquer rapper maior de idade que queira demonstrar o seu reportório. Só os melhores vão ter lugar na Final Nacional de 15 de outubro, que volta a ter Sam The Kid no comando e DJ Kronic na mesa de mistura, assim como Eva Rap Diva, Perigo Público, Gson (Wet Bed Gang), Mundo Segundo e Regula no papel de jurados. O vencedor irá viajar até à Cidade do México como convidado de honra para assistir à Final Mundial do Red Bull Batalla – a competição que inspirou o Red Bull FrancaMente, com 15 edições à volta do mundo.Consulte todas as informações aqui

FASE 1| SELEÇÃO TOP32

Qualificação através da app: até 28 de agosto

FASE 2| SELEÇÃO TOP16

QUALIFICAÇÃO PORTO: 10 de setembro . PLANO B

Host: NTS | DJ: DJ Spot

Júri: Mundo Segundo, Deau e Muleca

QUALIFICAÇÃO LISBOA: 17 de setembro . TOKYO BAR

Host: NTS | DJ: DJ Maskarilha

Júri: Muleca, Perigo Público e Regula

FASE 3| FINAL NACIONAL

FINAL NACIONAL: 15 de outubro . CAPITÓLIO

Host: Sam the Kid | DJ: DJ Kronic

Júri: Gson, Mundo Segundo, Regula, Eva Rap Diva e Perigo Público