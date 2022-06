Red Bull Lisbon Conquest: estrelas do skate vão invadir a baixa lisboeta

A Praça do Comércio vai ser transformada numa original pista de skate por um fim-de-semana. Este é o palco inédito do Red Bull Lisbon Conquest, que reúne no dia 10 de julho uma seleção de 24 skaters internacionais, para a disputa de uma competição que se adivinha memorável. A pista de street skate reproduz spots icónicos da Capital e vai garantir um espectáculo para todos os fãs dos desportos de ação.É um dos desportos que mais tem crescido no mundo nas últimas décadas. Estima-se que hoje existam cerca de 100 milhões de praticantes de skate nos quatro cantos do planeta. Esta dinâmica levou mesmo à inclusão no programa olímpico, com a estreia em Tóquio. Lisboa é uma das cidades com enorme popularidade entre os praticantes e fãs da modalidade, sobretudo no que respeita à vertente de street skate – onde os obstáculos a superar são encontrados dentro da moldura urbana. Esta é a génese do Red Bull Lisbon Conquest, competição que vai transformar por um dia (10 de julho) a paisagem da Praça do Comércio, bem no coração da Capital.O arco da Rua Augusta, o Cais das Colunas e a ampla Praça do Comércio são o pano de fundo de uma pista que reproduz num só local vários spots emblemáticos de Lisboa. Gustavo Ribeiro, o atual número 5 do mundo e o mais cotado atleta do skate português de todos os tempos, participou no processo de criação da pista e confessa que "foi uma experiência única". O que se espera deste confronto de 24 skaters internacionais de 14 países? Ribeiro explica que "este vai ser um campeonato muito diferente do habitual num cenário único". E não esconde um desejo: "gostava de ver o pódio preenchido com atletas portugueses!".Os campeões do Red Bull Lisbon Conquest vão ser apurados após sucessivas batalhas de um para um. São os cinco elementos do júri que decidem quem avança em cada ronda. Domingo, 10 de julho, é o dia para assistir ao desenrolar de toda a ação, num programa com entrada livre para todos os fãs dos desportos de ação.Na lista de inscritos, além de Gustavo Ribeiro, estarão presentes mais oito skaters que estiveram nos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020, com especial destaque para a holandesa Roos Zwetsloot, 4.ª na vertente de street, e ainda o francês Vincent Milou, 5.º em street e 7.º em parkO Red Bull Lisbon Conquest tem o apoio da Câmara Municipal de Lisboa.Ricardo Fonseca | Primeiro Pro-Skater português, Local LegendThaynan Costa | Pro-Skater da Enjoi, luso-brasileiroLouisa Menke | Uma das primeiras Pro-Skaters femininas na EuropaAnthony Claravall | Skateboarding Filmmaker, mais de 20 anos ligado à divulgação e criação de conteúdos do mundo do skateDaniel Lebron | Pro-skater Espanhol, o mais internacional skater espanhol de sempreGUSTAVO RIBEIRO (PORTUGAL)TREVOR MCCLUNG (EUA)BRUNO SENRA (PORTUGAL)GABRIEL RIBEIRO (PORTUGAL)ANGELO CARO (PERU)DANNY LEON (ESPANHA)JOST ARENS (ALEMANHA)LEANDRE SANDERS (EUA)BECKER DUNN (EUA)VINCENT MILOU (FRANÇA)DENNY PHAM (ALEMANHA)MONICA HAKKER (BRASIL)RAFAELA COSTA (PORTUGAL)MARINA GABRIELA (BRASIL)JULIA BRUECKLER (ÁUSTRIA)ALDANA BERTRAN (ARGENTINA)JENNUSKA (ESLOVÁQUIA)GABRIELA GOUVEIA (ESPANHA)CHARLOTTE HYM (FRANÇA)ROOS ZWETSLOOT (HOLANDA)ANDREA BENITEZ (ESPANHA)RIANNE EVANS (GRÃ-BRETANHA)