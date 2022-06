Red Bull Lisbon Conquest vai trazer os melhores skaters do Mundo ao nosso país

Depois de Paris e da Torre Eiffel em 2021, Lisboa e o Terreiro do Paço vão ser palco da segunda edição do Red Bull Conquest. Trata-se de um evento especial, que reunirá na capital portuguesa, a 10 de julho, os melhores skaters do Mundo, a começar desde logo pelo português Gustavo Ribeiro, o oitavo colocado nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020.Principal figura da modalidade no nosso país, o skater luso terá precisamente como missão selecionar e convidar os outros craques da modalidade. Na prática, Gustavo Ribeiro será o responsável de escolher a própria concorrência, isto num torneio inusitado que contará com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa e que terá entrada livre.O formato da competição é também inovador, com a participação de 24 atletas internacionais – 12 masculinos e 12 femininos. O campeão do Red Bull Lisbon Conquest vai ser encontrado após sucessivas batalhas de um para um, cabendo a um júri conceituado a decisão de quem avança em cada ronda.