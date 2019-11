Red Bull Street Style: Nani vai ajudar a escolher os melhores do Mundo

Decorre na madrugada de sábado, a partir das 2 horas (horário de Lisboa), a final mundial do Red Bull Street Style, um torneio de futebol freestyle promovido pela conhecida marca de bebidas energéticas que terá o português Nani como um dos elementos do júri que decidirá quem é o melhor dos melhores. Ao lado do mexicano Pável Pardo, o internacional português terá como missão avaliar os 50 finalistas que vão lutar pelo título no Wynwood Marketplace, num torneio que será disputado sob o lema "três minutos, dois jogadores, uma bola".





Uma responsabilidade que o jogador do Orlando City assume com orgulho. "Saber que vou poder assistir em Miami aos truques dos melhores especialistas do mundo de futebol freestyle é algo que me entusiasma. Com tanto talento em cima do palco, estou certo que tenho em mãos uma missão bastante complicada! O mais importante é que cada um dê o seu melhor e acredite nos seus sonhos, é isso que eu próprio tenho feito ao longo da minha carreira", declarou o internacional luso.Toda a ação da Final Mundial do Red Bull Street Style poderá ser acompanhada em direto no dia 16 de novembro, a partir das 2 horas (Portugal), no site oficial do evento