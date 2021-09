Sílvio Ferreira vence Final Nacional do Red Bull Dance Your Style

A Praça do Oriente, em Lisboa, recebeu este sábado a final nacional do Red Bull Dance Your Style. Num crescendo de emoção, uma seleção de 16 bailarinos mostram todo o seu talento, visitando os mais variados estilos ao som de músicas surpresa. Sílvio Ferreira, Vice-Campeão da última edição, levou o troféu para Barcelos e agora já sonha com voos mais altos na final mundial da África do Sul.



Foi um regresso muito aguardado aos eventos presenciais que motivou a organização do Red Bull Dance Your Style a montar em plena na Praça do Oriente, no Parque das Nações, em Lisboa, a final nacional de uma competição com caraterísticas muito especiais. Respeitando todas as regras de segurança em vigor, o recinto recebeu público e acabou mesmo por viver também do seu entusiasmo, já que a escolha dos vencedores de cada batalha lhes foi confiada.





A final nacional contou com a participação de 16 bailarinos de todo o país, que foram subindo ao palco em duplas, fluindo na pista ao som de músicas aleatórias escolhidas pelo Dj Jul Nako. Nesta celebração e encontro de estilos de danças urbanas estiveram em destaque correntes como o Hip Hop, House, Popping ou Locking. Num crescendo de emoção, a batalha final foi disputada em três rounds opondo Kate Byednenko a Sílvio Ferreira. O bailarino de Barcelos, de 31 anos, tinha sido segundo classificado na última edição da competição (disputada em 2019), mas desta vez não deixou escapar o título: "Estou muito feliz com esta vitória, confesso que é um objetivo que persigo há algum tempo. Agora estou motivado para lutar com todas as minhas forças por novas conquistas".Sílvio Ferreira vai representar Portugal na Final Mundial do Red Bull Dance Your Style 2021, que decorre no dia 4 de dezembro, na África do Sul. Aqui o título mundial será disputado pela elite de 30 países.Sílvio Ferreira, 31 anos - BARCELOSDiogo Viegas, 20 anos - FAROHugo Marmelada, 34 anos - LISBOALúcia Oliveira, 25 anos - BARREIRORoman, PORTOAna Paula Rodrigues, 31 anos - PORTOAna Sofia Rodrigues, 31 anos - PORTOFábio Krayze, 32 anos - SINTRAGressive, LISBOAKate Byednenko, 23 anos - BARREIROLuana Oliveira, PORTOLuís Sousa, 17 anos - OLHÃOMarco Tavares, 20 anos - VILA NOVA DE GAIARicky Boom, PORTOSelma Mylene, LISBOASílvio Ferreira, 31 anos - BARCELOSVasco Alves, LISBOA