Temporada do Red Bull Cliff Diving cancelada

A organização do Red Bull Cliff Diving anunciou esta terça-feira que a temporada de 2020 do campeonato foi cancelada "à luz de preocupações de saúde pública e dos conselhos das autoridades".





De acordo com o comunicado emitido, a organização irá agora focar as suas atenções já para a próxima temporada, ainda que se mantenha esperançosa de que seja possível organizar um evento único de demonstração na Austrália ainda em novembro, "como forma de apreço para os nossos fãs e para garantir aos atletas do circuito uma chance de mostrar a sua performance desportiva." Ainda assim, a realização dessa etapa ainda está dependente da evolução de toda a situação à escala global.Lembre-se que o Red Bull Cliff Diving tinha passagem prevista por Portugal em setembro, com a já tradicional etapa no Ilhéu de Vila Franca do Campo, em São Miguel, nos Açores.