Trio português à conquista do Mundo no Red Bull Paper Wings

Um total de 161 estudantes universitários de 57 países disputam este fim-de-semana (13 e 14 de maio) a edição de 2022 do Campeonato do Mundo de Aviões de Papel – Red Bull Paper Wings, a realizar no emblemático Hangar-7 do aeroporto de Salzburgo, na Áustria.Portugal está presente uma vez mais, com uma equipa que não esconde uma forte ambição na luta pelos títulos de acrobacias, distância de voo e tempo de voo. Os representantes lusos são Andree Miranda, Guilherme Barcelos e Vince Miklos, os três mais fortes na decisão nacional, recentemente realizada no Centro Comercial Colombo.Em causa estão os títulos mundiais de três categorias distintas: distância de voo, tempo de voo e acrobacias. Andree Miranda é o mais experiente "piloto" da equipa lusa, com duas participações anteriores na categoria de acrobacias, e não esconde a forte ambição: "Na minha última presença no campeonato do mundo fiquei em quinto lugar. Agora sinto que estou em condições por lutar por um lugar no pódio, e é esse o meu objetivo", confessa. Guilherme Barcelos alinha na categoria de Tempo de Voo, enquanto Vince Miklos na categoria de Distância de Voo.Reconhecido pela "Paper Aircraft Association" como o Campeonato do Mundo de Aviões de Papel, o Red Bull Paper Wings realiza-se desde 2006 seguindo regras também reconhecidas pelo Guinness World Record. Este desafio para estudantes universitários contou este ano com um total de 490 qualificações à volta do mundo. O campeão mundial de cada categoria ganha uma experiência de fim-de-semana com os famosos Flying Bulls.