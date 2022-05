Trio português deixou marca na final do Red Bull Paper Wings

Estão encontrados os novos campeões do Red Bull Paper Wings, o inusitado Campeonato do Mundo de Aviões de Papel, que este fim de semana reuniu na Áustria, no emblemático Hangar-7 de Salzburgo, os maiores craques desta especialidade. Na acrobacias o mais forte foi o sul-coreano Seunghoon Lee, em tempo de voo o título foi para o paquistanês Rana Saeed (com 14,86 segundos), ao passo que o maior voo foi conseguido pelo sérvio Lazar Krstic, com 61.11 metros.Portugal também esteve representado, com Andree Miranda a sair como o mais bem colocado entre os três, ao finalizar a prova de acrobacias no sexto posto. No tempo de voo Guilherme Barcelos foi 15.º, enquanto que Vince Miklos foi 26.º na categoria de distância de voo.Reconhecido pela "Paper Aircraft Association" como o Campeonato do Mundo de Aviões de Papel, o Red Bull Paper Wings realiza-se desde 2006 seguindo regras também reconhecidas pelo Guinness World Record. Os campeões mundiais de cada categoria foram premiados com uma experiência de fim-de-semana com os famosos Flying Bulls.