UBBO Amadora recebe final do Red Bull Dance Your Style este domingo

Cumpridas as várias fases de qualificação, aproxima-se o grande momento da edição de 2022 do Red Bull Dance Your Style: a final nacional é já este domingo no UBBO Amadora (a entrada é livre). Os 16 finalistas vão mostrar todo o seu talento a dançar, tendo como ambição representar Portugal na final mundial, que realiza na África do Sul em dezembro.Esta competição internacional está a decorrer em trinta países dos cinco continentes e coloca as danças urbanas no centro das atenções. No palco não existem limites estabelecidos, sendo o Hip Hop, o House, o Popping ou o Locking alguns exemplos de correntes muito em voga nas últimas edições. Bailarinos, performers ou simples apaixonados pela dança vão mostrar todo o seu talento e capacidade de improvisação. Para isso vão ter de reagir a músicas inesperadas selecionadas pelo DJ Jul Nako. Já o anfitrião do evento vai ser alguém que dispensa apresentações no meio da dança – o bailarino e coreógrafo Bruno Abreu.Um ponto diferenciador da competição é a forma como os concorrentes são avaliados. A decisão fica totalmente nas mãos do público, que recebe um cartão com duas cores - correspondendo a cada participante. Após cada batalha, o público manifesta-se e a sua decisão é soberana.Destaque ainda para uma atuação que os fãs da dança não vão querer perder: o showcase "The BLKBRDS" - apresentado por Cifrão e Vasco Alves.O vencedor da final nacional vai representar Portugal na Final Mundial do Red Bull Dance Your Style 2022, que decorre no dia 10 de dezembro, na África do Sul.Luís Sousa ALGARVEGuilherme Pereira LISBOATomás Santos LISBOAMarta Sul LISBOARaquel Correia LISBOALúcia Moreira LISBOADiogo Viegas ALGARVETeresa Nabais LISBOAFábio Januário LISBOAKateryna Byednenko LISBOADouglas Silva LISBOADiogo Gaio PORTOCatarina Santana LISBOAFilipe Antunes PORTODiogo Correia LISBOAEric Santos PORTO