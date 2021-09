Um voo para a história com risco máximo: piloto italiano fez o impensável na Turquia

O piloto italiano Dario Costa, que competiu no Porto na Red Bull Air Race, fez esta madrugada história com um voo insólito que entrou diretamente para o Guiness Word Record: voou 1610 metros dentro de dois túneis a uma velocidade de 245 km/hora. A margem de erro era muito reduzida, com o avião a apenas 1 metro de distância do solo.





Foi cerca de um ano de preparação para um voo de apenas 44 segundos. O piloto italiano Dario Costa, de 41 anos, foi esta madrugada o protagonista de um feito que entrou diretamente para o Guiness World Record. Ao todo, foram estabelecidos cinco recordes, com o mais longo voo de um avião dentro de um túnel (1610 metros), o primeiro voo de avião dentro de um túnel, o mais longo voo de baixo de um obstáculo sólido (1610 metros), o primeiro avião a voar entre dois túneis e o primeiro avião a descolar de um túnel.Costa Dario realizou este feito sob a orientação de uma verdadeira lenda do desporto aéreo, o antigo Campeão da Red Bull Air Race Peter Besenyei. Também Besenyei fez história há mais de 20 anos ao ser o primeiro piloto a voar invertido debaixo da ponte das correntes, em Budapeste. O avião utilizado foi o mesmo com que o piloto competiu no Porto, em 2017, na última edição da Red Bull Air Race – um Zivko Edhe 540. "Foi tudo muito rápido e só senti um momento de maior tensão quando o avião saiu do primeiro túnel e começou a apanhar ventos cruzados. Consegui reagir e levar o avião para a trajetória certa", explicou Dario depois de aterrar.O local escolhido foram os túneis de Çatalca, no norte da Turquia, que estão inseridos numa autoestrada inaugurada no ano passado.