Wakeboard mostrou a sua força no Trízio

Foi um regresso em força depois de um período de estagnação devido à pandemia da COVID 19. Com um recorde de inscritos, o Campeonato Nacional reuniu no último fim-de-semana no Trízio os melhores valores lusos do Wakeboard, do Wakeskate e - em estreia absoluta - do Wakesurf.

Retomar a dinâmica que tinha sido perdida com a pandemia da COVID 19 e mostrar toda a vitalidade de um conjunto de modalidades náuticas que apresentam um elevado grau técnico, foi um objetivo amplamente conseguido. Numa organização da Nautique Portugal, sob a égide da Federação Portuguesa de Motonáutica, o Campeonato Nacional de Wakeboard animou no último fim-de-semana a Barragem de Castelo de Bode, colocando todas as atenções na praia fluvial do Trízio

O primeiro sinal positivo veio desde logo com um recorde de inscritos nos vários escalões, ao todo 64 atletas que mostraram toda a dinâmica e espectáculo do Wakeboard, Wakeskate e – pela primeira vez – do Wakesurf. A competição seguiu os regulamentos da IWWF (International Waterski & Wakeboard Federation) e consagrou os campeões nacionais dos vários escalões. Houve espaço para todos, a começar por aqueles que estão ainda a dar os primeiros passos (Promoção), passando pelos atletas mais competitivos (Open), sem esquecer as camadas jovens e os veteranos (Masters).

O Diretor de Prova, Vasco Trindade, mostrou-se satisfeito no final dos dois dias de competiçã0: "o balanço é altamente positivo e conseguimos aqui mostrar que as modalidades do Wakeboard, Wakeskate e Wakesurf estão vivas e recomendam-se. Foi um trabalho árduo mas valeu a pena, permitindo retomar uma atividade que foi bastante afetada pela COVID 19. Estou certo que a partir de agora será sempre a crescer".

Do ponto de vista competitivo, destaque para os títulos conquistados por Alice Faustino e Bernardo Branco, os novos Campeões Nacionais de Wakeboard Open. Com apenas 14 anos, Alice surpreendeu a concorrência: "acabo de chegar do Campeonato do Mundo e acho que esse facto me deu a confiança e motivação para vencer aqui". Já para Bernardo Branco, de 28 anos, "este foi mais um título para somar a tantos outros, mas saio daqui feliz por ver que a modalidade se está a renovar com novos talentos que prometem dar muito a Portugal".