Autarcas e dezenas de praticantes inauguram parque de skate em Coimbra

Algumas dezenas de skaters inauguraram esta segunda-feira o Parque Municipal de Skate, em Coimbra, situado sob o viaduto da Ponte Rainha Santa Isabel, uma obra orçada em cerca de 452 mil euros.



"Era um espaço que faltava a Coimbra". A cidade dispõe agora de "mais um espaço de prática desportiva, de lazer, de diversão, de convívio, que é extremamente importante e que fazia falta", disse, na inauguração do parque, o presidente da Câmara Municipal de Coimbra, José Manuel Silva.

Este novo parque situado na margem direita do rio Mondego, tem uma área de 1.500 metros quadrados e custou cerca de 452 mil euros. O recinto divide-se em quatro zonas, uma das quais destinada a quem está a ter o primeiro contacto com a modalidade, na disciplina de 'street' e 'bowl'. A zona dois é de iniciação ao 'street' skate, com uma quadra para o nível iniciante.

Já a zona três contempla 'street' skate avançado e é composta por duas quadras distintas, que representam dois níveis de progressão, sendo a quadra mais elevada desenvolvida para enquadramento competitivo nacional, isto é, para servir de palco, por exemplo, ao Campeonato Nacional de Skate, na vertente 'street'.

A zona quatro é destinada à disciplina de 'bowl', apresentando diversos níveis de dificuldade integrada. "Temos aqui uma obra excelente e que cumpriu as regras do 'skateboarding' internacional, portanto podem fazer-se aqui grandes provas internacionais o problema é a limitação de espaço. Isso será uma condicionante", explicou o autarca. "É uma obra que Coimbra se pode orgulhar, que vem corresponder aquilo que eram os anseios da juventude amantes de skate, que já há muitos anos, vinham solicitando, exigindo e reclamando um espaço destes, que em boa hora foi construído e que agora nos vai permitir dar um impulso a esta modalidade, que é uma modalidade olímpica", sublinhou.

O vereador do Desporto, Carlos Lopes, deu nota de que o município está em "conversações também com a Federação Portuguesa de Patinagem", para preparar um evento que dignifique a prática desportiva desta modalidade.

A inauguração foi feita em conjunto com o ex-presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Manuel Machado, já que foi uma obra que teve início no executivo anterior.

Questionado pelos jornalistas sobre o policiamento na zona do parque, José Manuel Silva sublinhou que "não há razão para aumentar o policiamento só por estar aqui uma pista de skate", adiantando que "o circuito que agora inclui esta zona da pista de skate passará também a ser regularmente percorrido pelas forças de autoridade, no seu circuito de vigilância da cidade".