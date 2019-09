Gustavo Ribeiro conquista medalha de bronze no Mundial de street skate

O português Gustavo Ribeiro conquistou este domingo a medalha de bronze no Mundial de street skate, disputado em São Paulo, atrás do norte-americano Nyjah Huston, que arrebatou o título, e do japonês Yuto Horigome, segundo classificado.Na final, Gustavo Ribeiro somou 36,2 pontos, enquanto Huston totalizou 36,9 e Horigome 36,2.Gustavo Ribeiro disputa uma das 20 vagas na modalidade para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020, cuja qualificação decorre até maio do próximo ano, quando vai ser disputado o campeonato do mundo, em Londres.