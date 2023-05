Gustavo Ribeiro inicia defesa do título da Street League com um sexto lugar em Chicago

O skateboarder português Gustavo Ribeiro iniciou no sábado a defesa do título da Street League, circuito mundial da modalidade, com um sexto lugar na primeira etapa em Chicago, nos Estados Unidos.

O português, que defende o título conquistado no ano passado, teve lugar garantido na final, mas estava condicionado por uma lesão sofrida na véspera, tendo apenas completado um dos cinco possíveis truques pontuáveis.

Na fase inicial, destinada às 'runs' de 45 segundos, Gustavo Ribeiro apontou um 7.5, que juntou ao único truque pontuado com 7.3, para um total de 14.8. A etapa de Chicago foi vencida pelo brasileiro Kelvin Hoefler com 35.7 pontos. Ryan Decenzo, com 35.1, e Nyjah Huston, com 34.2, fecharam o pódio.

A segunda ronda do calendário está marcada para 12 de agosto em Tóquio, no Japão.