Gustavo Ribeiro vence no regresso ao Dew Tour

View this post on Instagram A post shared by Gustavo Ribeiro (@gustavoribeiro)

O português Gustavo Ribeiro venceu este sábado a prova de Street do Dew Tour, em Des Moines, no Iowa (Estados Unidos). De regresso a uma prova na qual, no ano passado, deslocou o ombro e de certa forma comprometeu um resultado ainda mais bem conseguido nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, o português conseguiu redimir-se e venceu com 89.00, à frente de Yuto Horigome (87.33) e Kelvin Hoefler (86.00)."No último fui ao Dew Tour pela primeira vez e ao fim de apenas 5 segundos na minha tentativa desloquei o ombro. Um ano depois, sabe bem voltar, ganhar o Dew Tour e ter a minha redenção. É engraçado ver o quão poderosa a nossa mente é. Por isso não pensei demasiado e limitei-me a fazer aquilo para o qual vim", escreveu o português nas redes sociais.Gustavo Ribeiro, recorde-se, foi 8.º nos Jogos Olímpicos de Tóquio e é um dos grandes candidatos a estar nas posições cimeiras em Paris'2024.