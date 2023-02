Gustavo Ribeiro vice-campeão mundial de skate

Gustavo Ribeiro, com 267,38, sagrou-se este domingo vice-campeão mundial de skateboarding, em Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos.O olímpico luso, que em Tóquio'2020 foi oitavo na estreia da modalidade, ficou apenas atrás do francês Aurelien Giraud (269,33), com o pódio a completar-se com o japonês de apenas 12 anos Ginwoo Onodera, com 263.04.Esta medalha no Mundial surge pouco depois de Gustavo Ribeiro, de 21 anos, ter vencido o circuito mundial de skate, no Rio de Janeiro, sendo que o Mundial dos Emirados é a prova que mais pontos dá na qualificação para os Jogos Olímpicos de Paris'2024.1º Aurelien Giraud (FRA) - 269.33 - Gold2º Gustavo Ribeiro (POR) - 267.38 - Silver3º Onodera Ginwoo (JPN) - 263.04 - Bronze4º Kelvin Hoefler (BRA) - 248.595º Richard Tury (SVK) - 245.426º Jagger Eaton (USA) - 179.157º Chris Joslin (USA) - 179.088º Shirai Sora (JPN) - 155.78