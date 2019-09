Skater português Gustavo Ribeiro em São Paulo à procura de lugar no pódio

Ver esta publicação no Instagram @sls Brazil this weekend!! Let’s gooo Uma publicação partilhada por Gustavo Ribeiro (@gustavoribeiro) a 20 de Set, 2019 às 4:59 PDT

O skater português Gustavo Ribeiro encontra-se neste momento em São Paulo para disputar a 3ª etapa da maior prova do skate internacional.Com apenas 18 anos, e depois de ter alcançado as meias-finais em Los Angeles e um incrível 2.º lugar em Londres, o atleta português procura nesta etapa de São Paulo mais uma vez atingir o pódio.Desde 2015 que é uma referência no skate em Portugal e neste momento, em pleno 2019, Gustavo Ribeiro é um dos melhores skaters do mundo.