Secretário de Estado do Desporto: "Queremos combater o racismo no desporto"

A campanha "Não ao racismo no desporto", que esteve prevista para arrancar em 2019 e foi adiada devido à pandemia, foi esta quinta-feira apresentada, na Marinha Grande, pelo secretário de Estado do Desporto. Numa manhã preenchida na Escola Guilherme Stephens, e no Dia Internacional do Judo, João Paulo Rebelo vestiu o kimono e alinhou ao lado dos praticantes do Judo Clube da Marinha Grande, clube ao qual entregou a Bandeira da Ética, garantindo que a pandemia "adiou o lançamento da campanha, mas não travou os princípios subjacentes à iniciativa".





"Queremos combater o racismo no desporto e defender os valores supremos do desporto, onde reina a solidariedade, o espírito de equipa, o saber ganhar e perder e o fair play", frisou o governante, agradecendo aos embaixadores da campanha, entre os quais Jorge Pina, Nuno Delgado, Mónica Jorge e Jorge Fonseca, por "serem capazes de evidenciar as boas práticas e inspirar as crianças para os verdadeiros valores do desporto".Esta iniciativa, resulta de uma parceria entre o IPDJ e a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto e, para João Paulo Rebelo, torna-se essencial para ajudar a "erradicar os maus exemplos". "Por ainda haver comportamentos indevidos é que temos de agir e foi nesse sentido que, de resto, alterámos a lei da violência do desporto", notou o secretário de Estado do Desporto, valorizando, ainda, a aposta que o Governo desenvolveu na promoção do desporto escolar."Há sempre muito por fazer, mas hoje temos mais jovens envolvidos do que tínhamos há cinco anos. O desporto escolar pretende oferecer aos jovens a experimentação das mais diversas modalidades desportivos", notou o responsável, para quem o país será "rico do ponto de vista desportivo se formos bons em várias e diversas modalidades e não apenas no futebol ou noutra modalidade".Foto: Paulo Henriques