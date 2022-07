Portugal conquista três medalhas no Festival Olímpico da Juventude Europeia

Portugal somou esta sexta-feira três medalhas no Festival Olímpico da Juventude Europeia, subindo para um total de quatro, graças à prata de Tatiana Pereira e aos bronzes de Fábia Conceição e Nuno Cordeiro.

Para o fim da jornada em Banska Bystrica, na Eslováquia, ficou o recorde pessoal de Tatiana Pereira, coroado com a prata no triplo salto, chegando ao segundo posto com um ensaio de 12,51 metros.

Um concurso regular (só uma vez saltou abaixo dos 12 metros) valeu-lhe a prata, sendo batida apenas pela lituana Aureja Beniusyte, que saltou para 13,04 metros.

Antes, a primeira a subir ao pódio esta sexta-feira foi Fábia Conceição, em -78 kg, com a judoca a bater a turca Sumeyye Kaya para chegar ao bronze.

A portuguesa chegou ao combate pelo bronze após duas vitórias na fase de grupos e uma derrota nas meias-finais, com a eventual vencedora, a ucraniana Yelyzaveta Lytvynenko.

Seguiu-se Nuno Cordeiro, na corrida de 800 metros, que concluiu com um tempo de 1.58,57 minutos, conseguindo o bronze. Acabou atrás do francês Yanis Vanlanduyt, vencedor, e do segundo classificado Zan Ogrinc, da Eslovénia.

Estes pódios juntam-se a um terceiro lugar de Bubacar Embaló Júnior, no salto em altura, até aqui a única medalha na 16.ª edição do evento. Assim, Portugal tem já a missão mais medalhada neste evento desde 2005.

No andebol, a derrota por 32-24 ante a Dinamarca nas meias-finais significa que Portugal já só poderá jogar para o bronze, no sábado, enquanto Gabriel Cunha foi nono no salto em comprimento, com 6,21 metros como melhor ensaio.

A natação terminou hoje sem resultados de relevo, embora a estafeta de Rafael Mimoso, Rodrigo Pereira, Tomás Januário e Rodrigo Rodrigues tenha conseguido o nono melhor tempo nos 4x100 metros estilos, com 3.59,95 minutos.

Além da competição por equipas do judo e do jogo pelo bronze do andebol, o último dia do Festival conta com as corridas de 1.500 metros e 3.000 metros, bem como os 2.000 metros obstáculos, acabando com a cerimónia de encerramento.