Ucrânia veta competições com russos

Os Jogos Olímpicos de Paris'2024 já estão no horizonte e continua a incerteza em torno da participação de russos e bielorrussos. E de forma a pressionar o Comité Olímpico Internacional (COI) e as restantes entidades desportivas, o governo da Ucrânia publicou ontem um decreto a proibir que as suas seleções nacionais compitam em eventos em que também participem desportistas da Rússia ou da Bielorrússia. O decreto, do Ministério da Juventude e Desportos, segue-se à oposição assumida pela Ucrânia relativamente aos esforços do COI para a reintegração dos russos e bielorrussos, como neutrais e sem qualquer símbolo nacional. Esta iniciativa está a ser vista como mecanismo de pressão para os organismos desportivos escolherem entre a admissão de russos e bielorrussos e o risco de um boicote ucraniano.