Paris'2024: Seleção de dressage falha apuramento por um lugar no Europeu

A seleção portuguesa de dressage ficou esta quinta-feira a um lugar do apuramento para os Jogos Olímpicos Paris'2024, ao acabar em 10.º a prova por equipas do campeonato da Europa desta disciplina de equestre, a decorrer em Riesenbeck, Alemanha.

João Pedro Moreira, Maria Pais do Amaral, Maria Caetano e Jeannette Jenny (cujo resultado foi descartado, por só contarem os três melhores) fizeram 210.249 pontos, suficientes para o 10.º lugar de equipas.

Na prova que atribuía três vagas para seleções ainda não apuradas para Paris2024, os lugares olímpicos recaíram na Áustria, sétima com 216.119, na Bélgica, oitava com 214.582, e na Espanha, nona com 213.727.

A Grã-Bretanha sagrou-se campeã da Europa, com 242.220, na última oportunidade para europeus de qualificar por equipas para os próximos Jogos Olímpicos.

O melhor resultado na tabela individual pertenceu a João Pedro Moreira, no 22.º lugar, com 72.221 pontos, numa tabela em que Maria Paris do Amaral foi 42.ª, Maria Caetano 47.ª e Jeannette Jenny 59.ª.