Vila Velha Ródão recebe quarta prova do Campeonato Nacional de Aquabike

A penúltima prova a contar para o Campeonato Nacional das Aquabike, motonáutica, realiza-se no fim de semana, em Vila Velha de Ródão, no distrito de Castelo Branco.

Em comunicado, a Câmara de Vila Velha de Ródão informa que a prova vai decorrer no cais fluvial, onde vão estar presentes os medalhados do Campeonato da Europa e do Mundo das Aquabike, o açoriano Gonçalo Rodrigues, que conquistou na Sardenha dois títulos Mundiais (Ski Division GP2 e Ski Division GP4), e a jovem promessa portuense Manuel Leite, que obteve no Europeu a medalha bronze em Ski Division GP3.

"Este ano foram anuladas duas etapas - Barrinha de Mira e a da Estação Elevatória do Alqueva em Moura - tendo ficado decidido que Alqueva receberá a abertura do Campeonato Nacional em 2024 e Mira uma etapa do Campeonato da Europa", lê-se na nota.

Na categoria de circuito, Matteo Valente e Manuel Leite lutam para a conquista do título de Ski GP1, estando tudo em aberto para os Ski GP3 entre os três primeiros: Manuel Leite, Diogo Barbosa e Martim Marques.

Já no Ski GP2, a luta para o título vai ser entre Manuel Leite e Matteo Valente, ficando as Runabout GP1 e GP2 para Fábio Costa e Fábio Fontinha.

Na categoria endurance GP1, o piloto nortenho Miguel Martins tem apenas de gerir as seis mangas que faltam, enquanto João Nunes em GP2 tem praticamente o título garantido.

A quinta e última prova do campeonato nacional estão marcadas para os dias 20 e 21, em Viana do Castelo, integrada na Cidade Europeia do Desporto.

A prova tem início no sábado, a partir das 15h30, e domingo, a partir das 10h30. A entrega dos prémios decorre às 17h30.

Esta é uma organização da Federação Portuguesa de Motonáutica, em conjunto com a Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão.