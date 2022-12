6 milhões de euros por minuto: McGregor é o desportista que mais recebe a cada 60 segundos de ação

Um estudo realizado pela casa de apostas norte-americana Online Betting Guide (OLBG) revelou este sábado que o lutador irlandês de artes marciais mistas (MMA) Conor McGregor é o desportista que mais recebe a cada 60 segundos de ação. Por minuto, o campeão da UFC em várias categorias de peso recebe um total de 6 milhões de euros, um valor que supera (em muito) toda a concorrência. O pugilista mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez, segundo nesta lista, recebe 1.31 milhões de euros a cada 60 segundos de ação. O inglês Tyson Fury fecha o top-3, com 1.03 milhões de euros por minuto.

No que toca aos jogadores de futebol, engane-se se o melhor classificado neste 'ranking' é Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. Segundo o estudo da OLBG é o brasileiro Neymar Jr. quem mais recebe a cada 60 segundos de ação, um total de 28. 310 euros, valor que coloca o craque do Paris SG no 18.º lugar. Quatro posições abaixo está o argentino Lionel Messi, recém-coroado campeão do Mundo no Qatar, com 24.580 euros por minuto. Já Cristiano Ronaldo surge como o terceiro futebolista (30.º atleta) mais bem pago a cada minuto de ação: 17.540 euros.