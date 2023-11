ACAPO bate CAC e sobe à liderança da Liga de Goalball

A ACAPO (Associação de Cegos e Ambliopes de Portugal) bateu, este sábado, o CAC por 14-8 e subiu à liderança da Liga de Goalball. O grande destaque da partida, que se realizou no Pavilhão Municipal da Quinta do Conde, foi Nuno Amade, com oito golos, ele que de resto é o melhor marcador do campeonato.No jogo grande da ronda, o FC Porto levou a melhor sobre o Castêlo da Maia, por 10-9.ACAPO Lisboa-CAC, 14-8Ass. Jorge Pina-Castêlo da Maia B, 15-9Sporting-Sporting B, 13-6Castêlo da Maia GC-FC Porto, 9-10Ass. Jorge Pina-ACAPO Lisboa, 9-15