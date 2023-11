Afonso Silva sagra-se campeão e apura-se para a Taça do Mundo de patinagem no gelo

Afonso Silva sagrou-se campeão nacional nos cinco quilómetros em patinagem de velocidade no gelo, na Taça de Portugal, disputada em Heerenveen, na Holanda, no domingo, qualificando-se para a Taça do Mundo.

O ainda júnior, do CDR Prazeres, qualificou-se para a Taça do Mundo de seniores, com o registo de 6.45 minutos aos cinco quilómetros, depois de se sagrar campeão nacional de juniores nos três quilómetros, subindo ao 10.º lugar do ranking mundial do escalão.

O seu companheiro de equipa Marco Lira 'roubou-lhe' o recorde absoluto nos 1.500 metros e conquistou o título na distância, juntando este cetro ao dos 500 metros.

Na mesma distância, mas no setor feminino, Jéssica Rodrigues, ainda júnior B e igualmente do CDR Prazeres, bateu o recorde nacional absoluto, 'destronando' a individual Francisca Henriques, agora recordista nos 1.000 metros, que, por sua vez, pertencia a Jéssica Rodrigues.