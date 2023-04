Alpinista passou 500 dias numa caverna em Espanha

Beatriz Flamini, uma alpinista, terá quebrado o recorde do mundo para o maior tempo passado numa caverna. A atleta tinha ainda 48 anos quando a experiência começou e acabou por passar o seu quinquagésimo aniversário sozinha. A aventura foi toda monitorizada por cientistas que pretendem estudar os efeitos do isolamento no corpo, as capacidades da mente humana e os ritmos circadianos. Desde o dia 20 de novembro de 2021, quando Beatriz Flamini entrou para a caverna, várias coisas se alteraram por completo: as restrições devido à pandemia terminaram, a guerra na Ucrânia começou, a inflação e o custo de vida aumentaram e a rainha Isabel II morreu. Leia o artigo completo na Sábado.