André Neres e Rafaela Bastos campeões nacionais de Boulder

André Neres e Rafaela Bastos revalidaram hoje os títulos nacionais de Boulder, numa prova que também sagrou Madalena Casanova e, mais uma vez, o próprio Neres como vencedores da Taça de Portugal desta variante de escalada.

André Neres e Rafaela Bastos, dois dos nomes grandes da escalada, confirmaram o domínio da variante de Boulder ao vencerem hoje, em Odivelas, a prova do Campeonato Nacional e terceira prova da Taça de Portugal da especialidade.

No que diz respeito à Taça, Neres revalidou também a posse do troféu, enquanto Rafaela perdeu para a jovem Madalena Casanova no desempate por confronto direto (Madalena esteve ausente em Odivelas, mas foi segunda classificada na primeira etapa, em Lagoa, e venceu na Alameda, batendo Rafaela).

No que diz respeito a esta prova, André Neres mostrou domínio absoluto, completando todos os blocos à primeira tentativa, deixando os jovens Pedro Pato e Matias Souza na segunda e terceira posições.

No feminino, a luta foi mais renhida, com Rafaela Bastos a bater a brasileira Júlia Nogueira e Mariana Abreu.

Neres, que somou hoje o seu 17º título nacional de escalada (somando as variantes de Dificuldade e Boulder), mostrou-se naturalmente satisfeito: "Em termos de resultados, não consigo fazer melhor, agora gostaria que a escalada progredisse ainda mais. As coisas estão a evoluir, temos cada vez mais adesão e o nível destas finais foi alto. Tivemos algumas baixas, como Vasco Campos, lesionado, e o Nuno Monteiro, que voltou para os Estados Unidos, mas as coisas estão claramente a evoluir."

Por seu turno, Rafaela Bastos sublinhou a competitividade da prova feminina: "Estivemos as três, eu, a Júlia e a Mariana taco a taco e demos bom espectáculo. Agora é fazer tudo para repetir para o ano. Há mais competição no Boulder e espero que se estenda à Dificuldade para que tenhamos cada vez mais e melhor escalada."

Classificação da prova:

Masculino

1º André Neres

2º Pedro Pato

3º Matias Souza

Feminino

1ª Rafaela Bastos

2ª Júlia Nogueira

3ª Mariana Abreu