Sarah Abitbol, uma conhecida patinadora francesa, contou que foi abusada sexualmente durante a adolescência pelo seu treinador. A antiga atleta, hoje com 44 anos, escreveu um livro intitulado 'Um Tão Longo Silêncio', em que denuncia Gilles Beyer e faz uma série de acusações, que já levaram à demissão do presidente da Federação Francesa de Patinagem no Gelo.





Gilles Beyer - que também foi patinador artístico e campeão olímpico na década de 70 - é acusado por Sarah Abitbol de a ter violado entre 1990 e 1992, quando era seu treinador e tinha cerca de 30 anos. "Foi a primeira vez que um homem me tocou", revela a ex-atleta, acrescentando que foi pela primeira vez abusada quando tinha 15 anos."Durante dois anos, tu dizias à minha mãe: 'Hoje vou ser babysitter da Sarah para podermos treinar'. E tu violaste-me no parque de estacionamento, nos balneários e em cantos e recantos da pista de gelo, que nunca suspeitei que existissem", escreve a ex-atleta.As denúncias de Sarah fizeram com que outras antigas patinadoras ganhassem coragem para contar a sua história. Hélène Godard, agora com 54 anos, revela que não foi só foi violada pelo mesmo homem, Gilles Beyer, como também por outro treinador de patinagem. A antiga patinadora diz ter sido forçada por Beyer a ter relações sexuais, na década de 70, quando tinha apenas 13 anos.Estes casos denunciam o alegado encobrimento por parte da Federação Francesa de Patinagem no Gelo e já levou à demissão do presidente Didier Gailhaguet, pressionado pela ministra francesa do Desporto, Roxana Maracineanu.A Procuradoria-Geral de Paris abriu, entretanto, uma investigação à suposta conduta de Gilles Beyer, acusado de violação e agressão sexual, com o intuito de apurar se há mais vítimas.