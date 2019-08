António Matos de Almeida 11.º nos saltos individuais do Europeu de hipismo

O português António Matos de Almeida terminou este domingo no 11.º lugar a final individual de saltos do Europeu de hipismo, que este domingo terminou na cidade holandesa de Roterdão.Com o cavalo Volver de la Vigne, o luso conseguiu um total de 21 pontos, longe dos 4,46 pontos conseguidos pelo suíço Martin Fuchs, novo campeão da Europa.O britânico Ben Maher ficou com a medalha de prata, enquanto o belga Jos Verlooy ocupou o último posto do pódio, após três rondas enfrentadas pelos 25 atletas finais.No Europeu de hipismo, Portugal conquistou o concurso internacional de saltos com a atleta de origem brasileira Luciana Diniz, naturalizada portuguesa após Atenas 2004.Luís Sabino Gonçalves foi quinto nessa prova e 55.º nas eliminatórias de salto, em que Diniz foi 47.ª final, 10 postos acima de Bernardo Ladeira, o quarto português em ação no campeonato da Europa.