Argentina suspende provas internacionais no país à exceção dos jogos de futebol

A Argentina suspendeu esta quarta-feira todas as competições desportivas internacionais que estavam agendadas para decorrer no país durante este mês, com exceção dos jogos de futebol, devido à pandemia de Covid-19.

Em carta enviada às federações e associações desportivas, a secretária de Estado dos Desportos argentina, Inés Arrondo, anunciou a "decisão de suspender, durante o mês de março, os torneios, competições e outros eventos desportivos que vão decorrer na República Argentina".

O Campeonato do mundo de esgrima, o Grande Prémio de atletismo, o torneio pré-olímpico americano de boxe e o Campeonato Sul-Americano de natação são alguns dos torneios que foram suspensos.

Já os torneios de futebol, como a Taça Libertadores, que já se iniciou, e a qualificação sul-americana para o Mundial'2022, que arranca no final deste mês, mantêm-se agendados, por enquanto, embora o governo argentino pretenda evitar a entrada no país de pessoas provenientes de regiões consideradas de alto risco.

Na Argentina, registaram-se, até ao momento, 19 casos de infeção por Covid-19 e um morto, um homem de 64 anos, que morreu no sábado, tornando-se na primeira vítima mortal na América Latina devido ao novo coronavírus.

A pandemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.300 mortos em 28 países e territórios.

O número de infetados ultrapassou as 120 mil pessoas, com casos registados em 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 59 casos confirmados.

Face ao avanço da pandemia, vários países têm adotado medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena inicialmente decretado pela China na zona do surto.

A Itália é o caso mais grave depois da China, com mais de 10.100 infetados e pelo menos 631 mortos, o que levou o Governo a decretar a quarentena em todo o país.