Assembleia Plenária do COP remarcada para 17 de dezembro

A Assembleia Plenária do Comité Olímpico de Portugal (COP) foi esta quinta-feira remarcada para 17 de dezembro, um reagendamento que se segue à suspensão ocorrida na terça-feira, por indisposição do presidente do organismo, José Manuel Constantino.

O COP esclarece que os trabalhos serão agora feitos de forma remota, contando com a presença de Constantino, que está a recuperar em casa, após a indisposição sofrida, que levou mesmo a que fosse assistido no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa.

O presidente do COP tinha sofrido, em 18 de novembro, um AVC "muito ligeiro", mas "sem qualquer sequela", segundo explicou então à Lusa fonte do organismo. Segundo a mesma fonte, Constantino foi assistido nas urgências, ficando hospitalizado no Hospital Santa Maria, em Lisboa, com os exames a detetarem "um muito ligeiro AVC".

O ocorrido não trouxe "qualquer sequela" e o dirigente, que foi posteriormente transferido para o Hospital Pulido Valente, também em Lisboa, ficou internado sob observação durante alguns dias.

A Assembleia Plenária tem na agenda a discussão e votação do Relatório da Missão de Portugal aos Jogos Olímpicos Tóquio2020, o Plano de Atividades e Orçamento para 2022 e a tramitação das eleições para os órgãos sociais do COP.