Assinado contrato que trará Jogos do Mediterrâneo de Praia de 2027 para Portimão e Lagoa

O contrato que permitirá a Portimão e Lagoa receberem em 2027 a 4ª edição dos Jogos do Mediterrêneo de Praia foi assinado na noite desta sexta-feira na primeira daquelas cidades, na presença de autarcas e responsáveis do Comité Olímpico Português e das federações envolvidas, além de dirigentes do Comité Internacional, incluindo o seu presidente, Davide Tizzano.Entre os dias 11 e 18 de setembro de 2027 os municípios de Portimão e de Lagoa acolherão comitivas de 26 comités nacionais que têm em comum a ligação ao Mediterrâneo, estando previstas competições de andebol, canoagem, futebol, karaté, luta, natação, remo, ténis, vela e voleibol."Será um dos maiores eventos de sempre em território nacional", referiu José Manuel Araújo, secretário-geral do Comité Olímpico de Portugal, acreditando que o nosso país "irá organizar os melhores Jogos do Mediterrâneo da história".Davide Tizzano, presidente do Comité Internacional dos Jogos do Mediterrâneo de Praia, subscreveu as palavras do dirigente luso. "Estes poderão ser os melhores Jogos de sempre, devido ao empenho de todos, ao esforço que têm feito e às condições fantásticas que aqui viemos encontrar, de uma beleza ímpar e com infraestruturas de apoio muito próximas dos locais das competições."O presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Luís Encarnação, e a presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda Gomes, congratularam-se com a realização do evento. "Será um grande cartaz promocional para os dois concelhos e para o Algarve, que possui todas as condições para albergar estes Jogos", disseram, frisando, também, que o rio Arade "une os dois concelhos e não os separa".As várias provas decorrerão nas praias da Rocha e de Alvor, em Portimão, e na Praia Grande, em Ferragudo (Lagoa), além do rio Arade, que une os dois municípios.