Atletas de alto rendimento entre exceções de circulação durante estado de emergência

Os atletas de alto rendimento "e respetivos treinadores e acompanhantes" estão entre as exceções que permitem a circulação na via pública, "sempre que necessário", disse à Lusa o Ministério da Educação que tutela o desporto.

Numa resposta enviada à Lusa pelo gabinete do Ministério da Educação, na sequência de um pedido do presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP), José Manuel Constantino, para que os atletas possam treinar e preparar-se para Tóquio'2020, o Governo garante que estes poderão circular "durante o período de estado de emergência" devido à pandemia de Covid-19.

"As medidas que regulam as exceções que permitem aos cidadãos poder circular na via pública, durante o período de estado de emergência, englobam os atletas do alto rendimento e respetivos treinadores e acompanhantes, sempre que necessário", pode ler-se na nota.

José Manuel Constantino disse à Lusa que o COP pediu ao governo uma "situação excecional" para os atletas que preparam para os Jogos Olímpicos Tóquio'2020.

"O COP oficiou junto do governo e falou com o Secretário de Estado da Juventude e Desporto no sentido de, se houver determinadas restrições à liberdade de circulação, para criar uma situação excecional para os atletas em preparação olímpica", revelou José Manuel Constantino.

Grande parte dos atletas a procurarem o apuramento para os Jogos, que arrancam em 24 de julho, têm estado impedidos de treinar devido ao fecho de instalações de treino.