Basquetebolista da NBA e jogador da NFL envolvem-se em agressões por causa de mulher

O caso aconteceu em agosto mas só agora foi tornado público. O basquetebolista dos Denver Nuggets Malik Beasley e o jogador da NFL Su'a Cravens ter-se-ão envolvido numa discussão e agressões físicas.Segundo avança o TMZ, que teve acesso a imagens exclusivas, a briga entre Malik Beasley e Su'a Cravens prendeu-se com Montana Yao, modelo do Instagram e mãe do filho de Beasley.No vídeo que o TMZ divulgou vê-se os dois jogadores a chegarem mesmo a vias de facto, tendo Montana Yao tentado separá-los, mas sem grande sucesso.Ainda segundo a imprensa norte-americana, a polícia não foi chamada ao local.Malik Beasley não comentou o incidente, mas Su'a Cravens fê-lo no Snapchat: "Bati num m... que me desafiou."