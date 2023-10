Benfica está obrigado a vencer na Liga Europeia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica está obrigado a vencer hoje na receção aos dinamarqueses do Kristianstad, a equipa teoricamente mais fraca do Grupo A da Liga Europeia, que os encarnados venceram em 2022. Após derrota com o Nantes (28-37), de ‘outro campeonato’, os encarnados precisam somar pontos, principalmente nos jogos em casa, se quiserem ser apurados para a próxima fase.

Para o treinador das águias, Jota González, trata-se de uma final: “Se queremos ter ambições de passar, temos de ganhar todos os jogos em casa. Cada partida em casa é uma final e esta será a primeira”, afirmou o espanhol à BTV, considerando que o Grupo A é “complicadíssimo” e talvez o “mais difícil”, tendo em conta que ainda há uma equipa alemã, o Rhein-Neckar Lowen, numa série onde se apuram duas equipas para a Main Round.

Embora já somem um triunfo, Sporting (Grupo H) e ABC (Grupo D) também não têm tarefas fáceis, com visitas à Roménia e Croácia, respetivamente. * A.R.