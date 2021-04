Benfica sagra-se bicampeão nacional de pólo aquático feminino

O Benfica sagrou-se este sábado bicampeão nacional de pólo aquático feminino a uma jornada do fim.





As águias derrotaram o SSCM Paredes por 11-3, com parciais de 2-1, 1-0, 4-1 e 4-1, em jogo disputado na Piscina do Algés e Dafundo. O resultado deixa a equipa orientada por António Machado com 21 pontos, com seis vitórias em seis jogos.No dia 15 de maio o Benfica vai fechar o campeonato em Paços de Ferreira, frente ao Clube Aquático Pacense.