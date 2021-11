Bicampeão mundial de snowboard torna-se pai quinze meses após a sua morte

Alex 'Chumpy' Pullin, antigo snowboarder australiano e bicampeão mundial, tornou-se pai quinze meses após a sua morte. A notícia foi divulgada pela companheira, Ellidy Pullin, nas redes sociais, que revelou que os dois já tinham tentado ter um filho anteriormente, e que recorreu à fecundação in vitro para realizar esse sonho.





"O teu papá e eu sonhamos contigo há anos, pequena. Sinto-me honrada por finalmente das as boas-vindas a uma parte do fenómeno que era o Chumpy, que assim está de 'regresso' a este mundo", escreveu.Alex Pullin morreu aos 32 anos, em julho de 2020, ao desmaiar enquanto realizava pesca submarina. O australiano, que agora é pai de Minnie Alex Pullin, foi bicampeão mundial depois de ganhar a medalha de ouro em 2011, em La Molina, Espanha, e em 2013, em Stoneham-et-Tewkesbury, no Quebec, Canadá. Também participou nos Jogos Olímpicos de Inverno de Vancouver'2010, Sochi'2014 e Pyeongchang'2018