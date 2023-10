Bodyboard: Neymara Carvalho e Luana Dourado brilham no primeiro dia do Boogie Chicks

Começou esta sexta-feira, na Praia de Carcavelos, a edição 2023 do Boogie Chicks, o maior evento de desportos de ondas no feminino na Europa.Nesta segunda etapa do Circuito Europeu de Bodyboard (ETB), Neymara Carvalho, de 47 anos, mostrou-se em grande forma, fazendo as duas melhores ondas do dia. A experiente body boarder chegou à final juntamente com a portuguesa Luana Dourado, de apenas 14 anos. Na final Open estão também a líder do ranking ETB, Filipa Broeiro, e a francesa Lisa Labadie.De notar que no Pro Junior, Luana Dourado esteve também em destaque, marcando presença na segunda meia-final da prova, com as portuguesas Carolina Dias e Maria Padrela, e a espanhola Mar Suanzes."Estou satisfeita com o primeiro dia de prova. Aproveitamos as ondulações de sul e de oeste, que nesta altura do ano acontecem na nossa costa. Tivemos o mar a crescer ao longo do dia, com ondas rápidas e fortes como Carcavelos costuma proporcionar. Foi um excelente dia para o Bodyboard português, e amanhã há mais!", disse Catarina Sousa, organizadora do Boogie Chicks.As finais das duas categorias, Open e Pro Junior, estão marcadas para este sábado, com a chamada logo às 8h15.