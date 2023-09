A festa do Bodyboard feminino está de volta a Cascais. Depois da presença em Leça da Palmeira, a edição 2023 vai realizar-se, entre 13 e 15 de outubro, em Carcavelos. Além do evento feminino principal, os três dias vão também contemplar competição relativa ao Campeonato Europeu Open e Júnior.Nas palavras de Catarina Sousa, a mentora do projeto Boogie Chicks, "o Cascais Boogie Chicks 2023 é mais um passo de crescimento", que "visa mostrar a todas as mulheres o prazer de deslizar numa onda". "A edição deste ano é uma forte aposta de toda a equipa e será, para todas as que aceitarem o desafio, a melhor experiência de Bodyboard das suas vidas", disse a sete vezes campeão nacional, quatro vezes campeã europeia e uma vez vice-campeã de masters. As inscrições estão abertas e variam entre os 20 e os 52 euros.