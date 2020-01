Campeã olímpica burlada por um vidente

Da Rússia chega uma história insólita e tem como protagonista Adelina Sotnikova, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de inverno de Sochi'2014 com 18 anos, na categoria de patinagem artística. A atravessar uma fase negativa desde 2016, eis que a patinadora optou por recorrer a um vidente, com o intuito de ajudá-la a libertar-se desta onda e reencontrar o caminho do sucesso. Para tal, Adelina Sotnikova não hesitou em pagar... 29 mil euros (2 milhões de rublos) ao vidente com quem contactou via Instagram. Ora, como já se viu em outras paragens, o dinheiro foi transferido e o vidente... desapareceu sem deixar rasto.





De acordo com as autoridades russos, duas pessoas já terão sido ligadas a este esquema fraudulento mas permanecem em destino incerto.