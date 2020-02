Campeonato do Mundo de Motonáutica de Fórmula 2 arranca em Vila Velha de Ródão

A prova inicial do Campeonato do Mundo de Motonáutica de Fórmula 2 realiza-se nos dias 13 e 14 de junho, em Vila Velha de Ródão, anunciou esta segunda-feira a autarquia local.

"Este é um momento de grande entusiasmo, por se tratar de uma prova com projeção mundial e um reconhecimento do potencial desta zona do Tejo para a realização e promoção de desportos náuticos na região", afirma, em comunicado, o presidente da Câmara de Vila Velha de Ródão, Luís Pereira.

A realização desta prova em Vila Velha de Ródão, no distrito de Castelo Branco, representa uma estreia, sendo a primeira vez que o concelho recebe a prova inaugural do calendário do Campeonato do Mundo de Motonáutica, Fórmula 2, competição inserida no calendário da União Internacional de Motonáutica.

"Possuímos um plano de água único, que permite criar traçados desafiantes para os pilotos e estamos habituados a receber bem quem nos visita, pelo que esta é uma excelente oportunidade de dar a conhecer a riqueza do nosso território", conclui o autarca de Vila Velha de Ródão.