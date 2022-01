Candidaturas ao órgãos sociais Comité Olímpico de Portugal aceites até 18 fevereiro

A formalização de candidaturas aos órgãos sociais do Comité Olímpico de Portugal (COP), cujas eleições estão marcadas para 10 de março, deve ocorrer até 18 de fevereiro, confirmou esta terça-feir o organismo.

A comissão eleitoral do COP, constituída por Vasco Lynce, Maria de Fátima Abrantes Mendes e Mariz Fernandes, fixou como data limite para a apresentação de listas para o mandato entre 2022 e 2024, para a comissão executiva, o conselho fiscal e o conselho de ética, o dia 18 de fevereiro, uma sexta-feira, até às 18 horas.

José Manuel Constantino, que preside ao COP desde 2013, já se disponibilizou para se recandidatar a um terceiro mandato na liderança do organismo olímpico, em entrevista à agência Lusa.

"Após ter procedido a uma avaliação do trabalho do Comité Olímpico nestes dois mandatos, depois de ter ouvido a comissão executiva do COP e de ter recolhido a opinião de muitas federações desportivas, disponibilizei-me para, se essa for a vontade das federações desportivas, ser novamente candidato", revelou, em dezembro, José Manuel Constantino.

As listas candidatas devem ser subscritas por, pelo menos, nove federações, ou seja, um quarto das federações olímpicas, de acordo com o regulamento eleitoral do COP.

A comissão eleitoral prevê agendar a posse dos órgãos sociais até 18 de março.