Cerca de 35 mil pessoas esperadas em Portimão no GP de Portugal de motonáutica

Mais de 35 mil pessoas são esperadas entre 17 e 19 de maio, no Grande Prémio de Portugal de F1 de motonáutica, primeira prova do Mundial da modalidade que se disputa em Portimão, no Algarve, foi esta sexta-feira anunciado.A ronda inaugural do campeonato do Mundo vai ser disputada no circuito traçado no rio Arade, por 19 pilotos em representação de nove equipas, entre os quais Duarte Benavente (F1 Atlantic), único português a competir na especialidade."Esperamos acolher na cidade de Portimão mais de 35 mil visitantes para presenciarem aquela que já é considerada como a prova rainha da motonáutica, superando o número de pessoas do ano passado", disse a presidente da Câmara de Portimão, Isilda Gomes.Segundo a autarca, o Grande Prémio da modalidade "atrai anualmente grande número de pessoas, constituindo um evento de marca do calendário de atividades desportivas da cidade e da região do Algarve"."É um evento que atrai milhares de pessoas pela sua espetacularidade e constitui um excelente meio de divulgação das potencialidades turísticas da região", destacou.Para Isilda Gomes, o esforço financeiro, cerca de 350 mil euros, que a autarquia faz, tem um retorno difícil de quantificar, mas estimado em alguns milhões de euros, pela promoção de Portimão em todo o mundo."A verba investida pela autarquia provém dos casinos através do Fundo de Turismo", sublinhou, acrescentando que a prova deste ano "tem um significado redobrado, pois está integrada no programa de Portimão Cidade Europeia do Desporto".Para o presidente da F1H2O, entidade organizadora do Mundial de Motonáutica, o italiano Nicolo Di San Germano, Portimão continua a ser um dos locais privilegiados das provas do Mundial, "devido às suas características muito peculiares"."Um circuito no estuário do rio Arade que proporciona boas condições técnicas, boas condições climatéricas, a hospitalidade e a gastronomia portuguesa", assinalou.Para o organizador, Portimão está já colocado como "um dos circuitos especiais" no calendário mundial da motonáutica.O atual campeão mundial em título e vencedor da ronda portuguesa em 2018, o norte americano Shaun Torrent (Team Abu Dhabi), o sueco Erik Stark (Team Abu Dhabi), vice-campeão mundial, o francês Phillipe Chiappe (Shenzhen China), vencedor em Portugal em 2017 e o português Duarte Benavente (F1 Atlantic), são alguns dos pilotos que voltam a animar Portimão.Benavente, que no ano passado terminou na 17.ª posição na classificação final do Mundial, com cinco pontos, tendo sido quarto em Portugal, conquistou em 2017 o seu melhor lugar de sempre numa ronda portuguesa, ao ser terceiro.O Grande Prémio de F1 de Portugal de motonáutica vai decorrer num circuito traçado com 1.937 metros, delimitado por sete boias de rondagem, seis negociadas a bombordo (esquerda) de cor laranja e uma a estibordo (direita) de cor amarela.A prova portuguesa da F1H2O é este ano a primeira das duas rondas que se realizam na Europa, sendo o calendário do campeonato do mundo de 2019 composto por um total de sete provas, cinco das quais no continente asiático.Os primeiros treinos livres e cronometrados estão marcados para sábado, decorrendo a prova no domingo a partir das 15:30.O Grande Prémio de Portugal de motonáutica integra ainda a classe Fórmula 4-S, considerada uma categoria de iniciação, com duas corridas de 20 minutos agendadas para sábado, às 13:55, e no domingo, às 14:40.